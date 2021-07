Batalha campal destrói esplanada na baixa de Câmara de Lobos

Um vídeo colocado a circular nas redes sociais, e que o DIÁRIO editou de modo a proteger a identidade de todas as pessoas, dá conta de uma cena de pancadaria no centro de Câmara de Lobos. O DIÁRIO confirmou que se tratou de um desentendimento entre duas famílias, ocorrido na manhã desta quarta-feira, na esplanada de um bar da baixa da cidade.

A desordem surgiu por volta das 10 horas da manhã, na esplanada de um bar, situado na Rua Padre Eduardo Nunes Clemente Pereira, junto ao Mercado Municipal.

Após uma acesa troca de acusações, dois indivíduos afectos a cada uma das partes, envolveram-se numa cena de pancadaria, com arremesso de copos e de cadeiras da esplanada, o que exaltou os ânimos de várias pessoas que àquela hora se encontravam no local.

A PSP foi accionada para intervir mas quando chegou ao local, os intervenientes na rixa já tinham dispersado. A razão da discussão que acabou numa autêntica batalha campal é desconhecida.

As partes afectas a cada uma das famílias foram identificadas e elucidadas, tal como a gerência do bar, do período legal de que dispõem para formalizar queixa-crime caso pretendam agir criminalmente.

Além dos danos no mobiliário da esplanada, a desordem saldou-se em ligeiras escoriações entre os intervenientes.