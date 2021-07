Câmara de Lobos dá seguimento ao programa de recuperação de estradas

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, no âmbito do Programa de Recuperação de Estradas e Caminhos Municipais procedeu à repavimentação do Caminho do Lombo do Galo na freguesia do estreito de Câmara de Lobos. Um investimento de cerca de 30 mil euros.

O executivo municipal visitou esta quinta-feira, 22 de Julho, a conclusão das obras, que compreenderam a recuperação integral da faixa de rodagem ao longo de todo o caminho, com cerca de 260 metros de extensão, incluíram também a regularização da rede de drenagem de águas pluviais e intervenção nos muros e ameias existentes.

Segundo a autarquia o Caminho do Lombo do Galo caracteriza-se pelo seu desnível acentuado e serve mais de cinco dezenas de famílias, a intervenção vem "oferecer mais comodidade e segurança a todos os que habitam ao longo da via e nos acesso pedonais transversais à mesma".

Segundo o vereador com o pelouro do Urbanismo, Bruno Coelho, a autarquia optou por "não se limitar a tapar os buracos existentes no pavimento, preferindo efectuar a fresagem integral das áreas com maior desgaste e reposição de nova camada de betuminoso". O objectivo da autarquia foi garantir maior durabilidade do asfalto e normalizar as condições da faixa de rodagem garantindo a segurança e conforto dos automobilistas, garante.

Desde 2013, o município de Câmara de Lobos já procedeu à asfaltagem de mais de meia centena de vias em todas as freguesias do concelho, tendo sido dada prioridade, numa primeira fase, às vias estruturantes que apresentavam piores condições de circulação. Neste momento as intervenções concentram-se em vias mais pequenas em termos de dimensão mas de grande importância para um número significativo de munícipes, já que servem zonas com uma concentração populacional expressiva. Câmara Municipal de Câmara de Lobos

A intervenção faz parte de um lote de 11 que serão intervencionadas até ao final do mandato que representam um investimento total na ordem de 1 milhão e 707 mil euros.