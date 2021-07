Open days de vacinação prosseguem hoje em Câmara de Lobos

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil dá hoje seguimento ao ciclo de três dias de 'open days' de vacinação contra a covid-19 com a vacina da AstraZeneca.

Depois de o primeiro ter decorrido ontem no Madeira Tecnopolo, o segundo 'open day' acontece, esta quarta-feira (dia 28 de Julho) em Câmara de Lobos.

O processo para estes open days é simples, não requer marcação prévia e destina-se a todos os cidadãos, residentes na Região Autónoma da Madeira, com idade igual ou superior a 18 anos que ainda não foram vacinados.

Os interessados deverão então dirigir-se ao Centro de Vacinação de Câmara de Lobos (pavilhão do Centro Social e Desportivo) entre as 9 e as 18 horas de hoje.

Amanhã, o 'open day' realiza-se em Santa Cruz.

O objectivo é o de acelerar o processo de vacinação na Madeira.