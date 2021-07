Estudo das línguas é de "estrema importância" para a empregabilidade

Os docentes do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas - Sancha de Campanella, Andreia Carvalho e Leonilde Olim, participaram no passado dia 24 de Julho numa conferência internacional subordinada ao tema 'educação, territórios e desenvolvimento humano', organizada pela Faculdade de Educação e Psicologia da Católica.

As problemáticas das Lideranças e da Inovação, a Equidade e a Participação, o Currículo, a Inclusão e o Desenvolvimento, as Dinâmicas de melhoria sistémica da qualidade das aprendizagens foram alguns dos temas estruturantes deste evento.

Por seu turno, os docentes do ISAL apresentaram a investigação 'The contribution of foreign language learning to employability' ('A contribuição da aprendizagem de línguas estrangeiras para a empregabilidade'), com o objectivo de levantar a discussão sobre como a aprendizagem de línguas estrangeiras pode preparar os alunos para uma melhor integração no mercado de trabalho e a importância das mesmas na empregabilidade.

Através de um questionário enviado a entidade publicas e empresas regionais foi possível verificar quais as principais habilidades/qualidade/competência exigidas pelos empregadores no recrutamento de colaboradores. Os docentes referem que "é de extrema importância regional o estudo das línguas e da empregabilidade perante o atual contexto social".

Nesta conferência estiveram presentes seis convidados nacionais e internacionais, ocorreram 203 comunicações livres de mais de 10 países.