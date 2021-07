João Paulo Luís lamenta efeitos de "governação autárquica sem rumo"

“É notório que o Concelho de Santana está sem rumo, sem projeção de futuro”, afirma o Candidato do PSD à Autarquia de Santana, João Paulo Luís.

Ao analisar os dados dos Censos 2021, constata-se que Santana é o Concelho que mais perde população, quando comparado com outros Concelhos da Região Autónoma da Madeira.

“É preocupante a falta de estratégia para Santana, visto que, dos concelhos da região, foi aquele que mais população perdeu, -15,04%, nos últimos 10 anos, correspondendo a 1161 pessoas!”, refere.

O atual executivo camarário é o único responsável, quer pela falta de estratégias como pela incapacidade de criar projetos em prol dos cidadãos. Incapacitados de apresentar medidas a longo prazo, estes resultados demostram a ineficiência e a incapacidade da gestão do CDS. Já contando com dois mandatos, foram incapazes de inverter o que estava à vista de todos, a perda acentuada de população.

“Não podemos aplicar medidas isoladas, são necessárias estratégias integradas, utilizando todos os recursos disponíveis e exigindo apoios ao Governo Regional de forma a inverter esta tendência preocupante.”

Considerando os apoios sociais importantes, contra fatos não há argumentos nem contra os dados mais recentes dos Censos 2021. Medidas avulsas como o subsídio à natalidade não são suficientes e não resolvem os problemas de Santana, tais como a fixação e a atração de pessoas para o Concelho.

“Eu e a minha equipa garantimos que, ao liderar os destinos do Concelho, temos para os Santanenses uma estratégia para a habitação, uma visão de futuro para as nossas empresas, um plano estratégico abrangente para o desenvolvimento do nosso turismo e o reforço dos apoios sociais, pois só assim marcaremos a diferença e Santana poderá ter um novo rumo!”