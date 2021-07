João Paulo Luís defende mais investimentos no Parque Escolar de Santana

O candidato do PSD-Madeira à presidência da Câmara Municipal de Santana esteve em contacto com as direcções das escolas de Santana e ouviu as preocupações da comunidade educativa quanto à melhoria das condições do parque escolar e à garantia de uma oferta formativa mais ajustada às necessidades e à realidade de Santana.

Preocupações partilhadas pelas direcções escolares que deixaram evidente a importância da aposta nesta área como garantia à fixação dos mais jovens no concelho, prioridade já expressa pela candidatura 'Novo Rumo para Santana'.

Efectivamente, as nossas escolas e os nossos alunos têm sido exemplo e isso deve-se a um trabalho que é feito em continuidade, por toda a comunidade educativa, que merece o nosso maior reconhecimento. João Luís

O candidato sublinhou, por isso mesmo, a importância de haver uma aposta incisiva nesta área, para o futuro, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista do ajustamento da oferta formativa à realidade do concelho.

Existem áreas com potencial de crescimento que devem ser priorizadas nos programas e na oferta de educação disponível e é fundamental garantir que os jovens estudantes encontrem, em Santana e após os seus estudos, oportunidades de realização pessoal e profissional que os façam ficar no concelho. João Luís

A importância de atrair mais investimento privado e novas empresas que abram espaço à criação de emprego e que permitam que as jovens famílias permaneçam e assumam também o seu contributo para o crescimento do município são outras metas traçadas pelo candidato.