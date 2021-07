João Paulo Luís promete Centro de Noite para Santana

Reiterando a honestidade, a competência, a experiência e a capacidade de trabalho da sua equipa e agradecendo a confiança política de Miguel Albuquerque no desafio a que se propõe – de quem ouviu os maiores elogios e a total disponibilidade para trabalhar, conjuntamente, em nome do futuro de Santana – o candidato do PSD João Paulo Luís reafirmou, hoje, na apresentação da sua candidatura, o seu compromisso com todos os santanenses e tornou públicas algumas das propostas pelas quais se compromete a trabalhar, a favor das respostas que entende faltar a um Município “que merece bem mais do que tem tido nos últimos oito anos”.

Criticando o actual Executivo, a quem acusa de não ter visão nem estratégia de futuro para o concelho, João Paulo Luís foi taxativo ao afirmar que “não houve um projecto, uma ideia ou uma medida que tivesse tido efeito para além do curto prazo, nestes últimos anos”, lançando, em contraponto a esse vazio, algumas das metas a que se propõe.

A garantia de que a Câmara irá assumir parte dos encargos mensais das famílias, nomeadamente no que respeita às despesas com saúde, o reforço das respostas aos idosos nos seus domicílios, o aumento da oferta de cuidados de saúde e especialidades clínicas, o alargamento do funcionamento das Urgências, a disponibilização de transportes para efeitos de deslocação dos doentes a outros concelhos e a criação do primeiro Centro de Noite no concelho – resposta que pretende alargada às várias freguesias – foram as primeiras propostas apresentadas por João Paulo Luís.

A estas, juntam-se a aposta decisiva no aumento da oferta de habitação em Santana para a população mais jovem, até agora inexistente, com vista a garantir a sua fixação e o rejuvenescimento do concelho, a par de uma estratégia clara de incentivo ao empreendedorismo jovem e ao lançamento de novas empresas, a par do incentivo àquelas que, já existentes, possam ver uma oportunidade em Santana e se instalem no concelho, gerando emprego.

João Paulo Luís que, na ocasião, garantiu mais apoios – financeiros e técnicos – aos agricultores, tanto na produção como no escoamento dos produtos e propôs uma promoção turística integrada para o destino – que seja capaz de envolver a oferta hoteleira, a animação turística, a cultura, os agentes e a oferta local de restauração – sem esquecer os Emigrantes, com os quais espera também contar na concretização de mais investimento em Santana, sabendo zelar não só pelas tradições, com também pelo património.

Juntos, iremos trabalhar, acima de tudo, para encontrarmos, em rede, com o Governo Regional e com todas as instituições públicas e privadas, novas soluções que, efetivamente, sirvam os nossos interesses e nos ajudem a melhorar a nossa qualidade de vida, cumprindo uma resposta municipal que vá muito além daquela que tem sido assegurada, nos últimos anos. João Paulo Luís

“Somos e queremos ser a evolução, a estabilidade, o desenvolvimento, a qualidade, a ambição e o sonho que faltam a este concelho. Somos e queremos ser o novo rumo, a esperança, a certeza, o orgulho e temos todas as condições para dar, a Santana, um novo rumo, bem diferente e melhor do que o atual”, rematou.

"Esta equipa é uma oportunidade única para a população de Santana apostar no futuro"

Reiterando o seu apoio incondicional ao candidato João Paulo Luís e a toda a sua equipa e enaltecendo a competência, a jovialidade e a integridade de todas as listas apresentadas, o Presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, reafirmou, esta tarde, que a candidatura “Novo Rumo para Santana” representa a renovação que o Partido e a Madeira precisam e a aposta em quadros jovens e competentes para liderarem o futuro e as transformações que importam concretizar, também neste concelho.

“Esta equipa é uma oportunidade única para a população de Santana apostar no futuro”, disse o Líder dos Social-democratas, vincando que este projeto reúne as condições necessárias para garantir, a este concelho, aquilo que é fundamental neste momento: atrair os mais jovens, fixar mais população e aumentar tanto o rendimento quanto a qualidade de vida das famílias que aqui vivem.

“Temos de estar conscientes de que precisamos de realizar boas mudanças e esta é a oportunidade, até porque não faz sentido adiar, por mais quatro anos, o desenvolvimento que todos desejamos e estamos preparados para realizar em Santana”, afirmou, reiterando que o Governo que lidera “nunca discriminou, ao contrário do que outros dizem, qualquer concelho da Região” e que, no caso de Santana, são muitos os exemplos dos investimentos que têm vindo a ser concretizados, fazendo alusão, entre outros, a uma das maiores obras da Madeira que é a ligação entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge, assim como ao Lar que já está previsto para o concelho.

Miguel Albuquerque que, na ocasião, vincou estar totalmente disponível e empenhado em lutar pela vitória em Santana, garantindo que este Município precisa de uma Câmara liderada por uma nova geração com a qual o Governo Regional “possa trabalhar, ouvir e concretizar novos projetos e assegurar que aquilo que não foi feito nos últimos anos, venha a ser feito nos próximos quatro”.

Lembrando que foi o PSD/M que lutou e construiu o desenvolvimento da Madeira e reiterando que, agora, é preciso continuar essa luta e garantir que os Madeirenses continuem a reivindicar e a defender os seus interesses e a ter acesso àquilo a que têm direito, Miguel Albuquerque deixou claro que o trabalho empreendido pelas duas gerações de Social-democratas, em prol da população, é para continuar no futuro e que é fundamental que se assegure, por isso mesmo, a renovação e a integração de novos quadros no Partido, de gente honesta e capaz de respeitar e fazer valer este legado, a favor da comunidade, algo que considera “garantido” com esta candidatura.

"Santana não foi descoberta há dois anos"

Reiterando que “Santana não foi descoberta há dois anos” e que houve quem antes trabalhasse antes – e muito – por Santana, tanto na Câmara quanto no Governo Regional – trabalho esse que se mantém na atualidade – o candidato à presidência da Assembleia Municipal, Rui Abreu, insistiu na necessidade de refletir em torno do futuro que os Santanenses desejam para o concelho e apelou a que todos, sem exceção, façam parte dessa reflexão.

“Eu acho que podemos e devemos fazer muito mais por Santana mas, para isso, é fundamental que a Câmara Municipal assuma o seu papel e tenha uma estratégia e uma visão global para o futuro”, vincou, sublinhando que Santana precisa de uma Câmara que, por exemplo, seja facilitadora e capaz de captar investimento, nomeadamente por parte da Diáspora, “até porque se atrairmos investimento, estamos a atrair empresas e pessoas para Santana, estamos a criar emprego, a gerar riqueza e a dinamizar a economia local”, disse, em contraponto à realidade atual.

Pelo contrário, realçou, aquilo que hoje existe é um “discurso de vitimização” por parte de quem está à frente da autarquia, sem qualquer razão ou fundamento, quando o Governo Regional fez e continua a fazer muito por Santana.

“Esta Praça aqui ao lado, a recuperação do Centro de Santana, a estrada de acesso à Achada do Teixeira, a Via-Expresso de São Jorge – Arco de São Jorge, as Queimadas que estão, hoje, completamente diferentes, as obras nos Centros de Saúde, são apenas alguns exemplos deste trabalho e continuamos a transformar Santana e, daqui a pouco tempo, a população de São Jorge e do Arco sentirá isso mesmo, no dia a dia das suas vidas”, disse, lembrando que, ao contrário do que muitos querem fazer crer, “Santana não é monopólio de ninguém” e garantindo que o PSD tem o melhor projeto e a melhor equipa para trabalhar em prol de um futuro melhor para este concelho.

“Este é o momento de dizer ‘Sim’ e dizer presente a Santana e aos Santanenses. Este é o momento de abraçar este desafio. De retirar Santana do marasmo em que tem vivido nos últimos anos” realçou, apelando à união e mobilização de todos os militantes em torno desta candidatura e deixando claro que não é apenas nos momentos fáceis que o trabalho deve fazer-se sentir.

"Precisamos de recuperar o orgulho de viver, de trabalhar e de sermos de Santana"

Num discurso emotivo e de apelo à união de todos os militantes, a mandatária da candidatura, Cláudia Perestrelo, começou por reiterar que “todos são chamados a participar neste momento de viragem e a contribuir para o futuro de Santana”, contra o marasmo que se vive há 8 anos e a estratégia de vitimização e inércia que carateriza o atual Executivo, deixando claro que, com esta candidatura, estão reunidas todas as condições para que Santana “esteja, efetivamente, em primeiro lugar”.

Afirmando que, mais do que nunca, é preciso “ter orgulho em viver, trabalhar e ser de Santana”, Cláudia Perestrelo fez questão de sublinhar, no seu discurso, o orgulho, o sentido de pertença e a capacidade que estão precisamente reunidas na equipa desta candidatura. “Desde a Assembleia Municipal ao Executivo Municipal e passando pelas Juntas de Freguesia, todos foram escolhidos pela sua capacidade de contribuir, de ouvir, de trabalhar e de se dedicar às freguesias onde residem e que carregam no seu coração e, acima de tudo, escolhemos pessoas que gostam de Santana, que têm provas dadas nas suas vidas pessoais e profissionais e que têm orgulho em pertencer a Santana”, disse.

Mandatária da candidatura que, na ocasião, reforçou a sua confiança na vitória e no futuro a que este Projeto se propõe. “Acredito que, com o João Paulo na liderança deste Município, seremos capazes de transformar Santana num concelho com maior capacidade de apoiar o investimento e também de atrair novos investidores, criando condições para fixar mais famílias, mitigando o despovoamento, sendo menos burocrático, mais próximo dos cidadãos e mais colaborativo com todas as instituições do concelho. Acredito que, com este projeto, estão reunidas as condições para cuidarmos dos mais novos, respeitando os mais velhos, zelando pelo bem-estar das nossas famílias e reivindicando, sempre, aquilo a que temos direito para que o nosso concelho ofereça maior qualidade de vida a quem nos visita, mas sobretudo a quem escolhe viver e investir em Santana”, frisou. “O que Santana precisa definitivamente é de uma nova visão e de um novo rumo”, rematou Cláudia Perestrelo.