Santana foi o concelho que mais população perdeu

Os dados preliminares dos Censos 2021, hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística, revelam que, na última década, Santana foi o município da Região que mais população perdeu: 15,04% (de 7.719 habitantes em 2011 para 6.558 em 2021).

Porto Moniz continua a ser o município com menos população: 2.521, ou seja, menos 7% do que em 2011. Segue-se São Vicente (4.874 residentes ou seja menos 14,8% do que em 2011) e Porto Santo (5.158).

Depois de Santana surge a Ponta do Sol com 8.367 residentes (menos 5,6% do que em 2011), Calheta ( 10.913 ou menos 5,3% do que há 10 anos) e Ribeira Brava com 12.696 habitantes (menos 5,1 do que em 2011).

Machico ficou abaixo da barreira dos 20 mil habitantes: 19.617 ou seja menos 10,1% do que em 2011. Câmara de Lobos tem agora 32.175 residentes (menos 9,8% do que há 10 anos) e Santa Cruz foi o município que registou menor quebra: apenas 1,7% (passou de 43.005 em 2011 para 42.262 em 2021).

Já o Funchal perdeu quase seis mil residentes na última década (-5,3%), contabilizando actualmente 105.919 habitantes.