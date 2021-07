João Paulo Luís defende apoios e maior investimento na preservação das Casas de Colmo

"As Casas de Colmo são as grandes embaixadoras de Santana no mundo, mas a verdade é que não existe, do ponto de vista local, uma verdadeira estratégia de apoio nem à plantação do trigo nem de efetiva recuperação das nossas casas típicas e é precisamente isso que vamos apresentar na nossa candidatura" afirmou, hoje, o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís, no fim de uma reunião de trabalho com o Grupo Parlamentar do PSD, onde reiterou, mais uma vez, a necessidade de dar maior atenção a este tema, já abordado nas Jornadas Parlamentares que decorreram no concelho.

"As casas típicas de Santana têm de ser vistas como uma herança cultural, como um património histórico, um cartaz turístico, representativos de uma identidade e de um legado que importa preservar e que devem ser protegidas não só pela Câmara Municipal de Santana mas, também, pelo próprio Governo Regional", sublinha o candidato, lembrando que estas casas são reconhecidamente uma imagem de marca do concelho e da própria Região, enquanto destino turístico, à qual urge dar maior atenção e prioridade, de modo a evitar a sua progressiva extinção no tempo.

"São necessários mais apoios e mais investimento de forma a recuperar todas as Casas de Colmo existentes em Santana, mantendo viva esta herança cultural, reforçando o nosso sentimento de orgulho e pertença mas, também, cativando, por esta via, mais turistas ao nosso concelho", fundamenta João Paulo Luís, que adianta ter previsto o lançamento de um Roteiro Turístico que integre precisamente estas casas típicas e valorize a sua história e tradição, valorização essa que também defende em rede e parceria com todas as entidades locais de Santana.

Desta reunião ficou a garantia de que "os esforços para a preservação das Casas de Colmo, aliando sinergias entre as entidades do poder local, serão redobrados".

Ex-libris do concelho de Santana, as Casas de Colmo, mais conhecidas como as casas típicas de Santana, podem ser vistas em diferentes freguesias, cada uma com as suas especificidades, nomeadamente a Casa Típica de São Jorge.