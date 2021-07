Luís Bettencourt apresentou as listas no Porto Santo para as autárquicas

Sob o slogan "UNE – Uma Nova Esperança", Luís Bettencourt apresentou, esta noite no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, as suas listas à Câmara Municipal e Assembleia Municipal do Porto Santo.

Luís Bettencourt disse ao DIÁRIO que a sua candidatura apresenta dois ou três factores fulcrais para a 'ilha dourada'. “Para já, tenho mostrado trabalho há já três anos a esta parte, através da minha página de Facebook, tenho apresentado os meus projectos”, lembrou.

“Eu apresentei o projecto o Mercadinho Regional, que é muito importante para o Porto Santo, a revitalização da Rua Zarco e, também, a revitalização do centro da cidade”, disse o candidato.

Para Luís Bettencourt a economia é muito importante, “é para mim importante e para todos, sem pão as pessoas não vivem, ninguém vive”, reforçou.

Os transportes também são uma área que o candidato do 'UNE' quer ajudar a resolver no futuro. "É o principal problema que o Porto Santo se depara ao longo do tempo", recorda, uma vez que "antigamente tínhamos voo directo para Lisboa, hoje não temos…”, exemplifica.

No que concerne aos transportes marítimos, Luís Bettencourt salientou, que “o Lobo Marinho veio trazer mais capacidade de transportes de mercadorias e de pessoas, e tudo isso é uma mais-valia para o desenvolvimento económico da ilha, mas é de salientar, tal como na ilha da Madeira, o aeroporto deveria ser a principal porta de entrada do Porto Santo”, defendeu.

A educação é igualmente fulcral para o candidato, pois “é uma área que está mais vocacionada para a Secretaria Regional que a tutela, mas é lógico, como candidato e futuramente eleito presidente, tenho de reivindicar ao secretário regional da Educação sobre essas situações, o presidente pode não ter tutela na matéria, mas tem de ser reivindicativo”, defendeu.

Na área desportiva, aponta que "o desporto infelizmente é uma área muito enfraquecida, a gestão do passado trouxe grandes consequências para o desporto de hoje em dia, abusaram e brincaram com dinheiros púbicos e o resultado esta à vista”, lamenta.

Luís Bettencourt também mostrou preocupação com o mar e as suas potencialidades, pois “iniciativas como o campeonato do mundo de fotografia e vídeo que se vai realizar este ano, ou o projeto de afundamento dos barcos, são muito importantes para o turismo, são mais opções aos passeios e outras alternativas já existentes", justificou. Mas "temos de ter atenção a uma coisa, o mar do Porto Santo é virgem, é um mar limpo”, apontou.

Na sua lista à Câmara Municipal, acompanham Luís Bettencourt, Jorge Jacinto, Dulce Santos, Ana Silva e Luís Melim. O professor Carlos Silva é o primeiro nome à Presidência da Assembleia Municipal do Porto Santo.