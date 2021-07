João Paulo Luís defende mais apoios às instituições e reforço das respostas sociais no concelho

“É fundamental que as instituições que desenvolvem projcetos que vão ao encontro dos anseios e necessidades da população vejam garantidos e reforçados os seus apoios para o futuro e é também esse um dos compromissos que assumimos no nosso projecto” afirma o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís.

O candidato assume a necessidade de reforçar as ajudas às entidades locais, como forma de aumentar o leque de respostas e serviços a quem mais precisa, especialmente aos mais idosos. Aliás, “só assim é possível criar novas sinergias entre o setor público e a economia social e fazer crescer a oferta de serviços, correspondendo, de forma mais justa e equitativa, às preocupações de quem aqui vive”, reforça.

Mais um compromisso assumido no fim de um encontro de trabalho com a Casa do Povo da Ilha, instituição que apresenta um longo historial e um importante contributo a favor da população daquela freguesia que o candidato Social-democrata fez questão de destacar, numa ocasião em que reiterou que a promoção da saúde e do bem-estar no concelho são pilares da sua candidatura, também partilhados pela presidente da instituição, Elsa Marques.

Reconhecendo que Santana é um concelho que apresenta grande parte da sua população envelhecida – com a freguesia da Ilha a não fugir à regra – João Paulo Luís defendeu, na ocasião, a importância de haver uma estratégia de maior acompanhamento a estes idosos, garantindo-lhes maior qualidade de vida e um envelhecimento mais digno e em segurança. Uma estratégia que deve ser de proximidade e de resposta permanente às necessidades que forem sendo identificadas, ao mesmo tempo que assente em novas soluções capazes de valorizar estes cidadãos e o seu contributo prestado ao longo da vida.

Paralelamente e durante este encontro, foi também abordado o papel que os mais jovens podem assumir a favor do desenvolvimento social das suas freguesias. O voluntariado, a recuperação e preservação da identidade e tradição local e, bem assim, o reforço das sinergias inter-geracionais, foram algumas das ideias deixadas.

“Tanto no que respeita aos mais jovens quanto aos idosos, o Executivo Municipal tem de ter outra capacidade de resposta e tem de ser capaz de garantir mais meios e recursos para que as instituições que trabalham na área social desenvolvam o seu trabalho de forma ainda mais próxima e continuada, na base de um planeamento que saiba atender às necessidades imediatas mas que saiba, também, preparar novas soluções a médio e longo prazo, pois só assim é que construímos, juntos, um concelho com mais justiça social, melhor qualidade de vida e bem-estar e melhores condições para todos”, rematou João Paulo Luís.