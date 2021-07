Falta água nas zonas altas de São Gonçalo e Santa Maria Maior

A Câmara Municipal do Funchal foi obrigada a intervir, com carácter de urgência, na rede de abastecimento de água, na zona do Caminho do Terço e do Caminho do Meio, pelo que haverá problemas de abastecimento nas zonas altas das freguesias de São Gonçalo e Santa Maria Maior, ao longo das próximas horas.

Através de uma nota, a autarquia informa que a equipa das Águas do Funchal já se encontra no local a proceder aos trabalhos de reparação e agradece a compreensão de todos.