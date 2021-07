Calado não revela quando sai do Governo e contra-ataca: "Cafôfo pôs-se ao piro”

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, afirmou, esta manhã, no plenário, que o líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, “abandonou a Câmara e os funchalenses” e quis usar a autarquia como “trampolim” para chegar à Quinta Vigia nas últimas eleições regionais. Esta declaração foi uma resposta ao deputado Victor Freitas, que por duas vezes desafiou o governante a deixar o executivo madeirense e a assumir apenas o papel de candidato a presidente da Câmara do Funchal.

Calado não respondeu directamente ao desafio de Victor Freitas, mas comentou o tema: “Não foi o PSD quem exigiu a saída de Paulo Cafôfo da CMF. Paulo Cafôfo é que abandonou a Câmara e os funchalenses. Pôs-se ao piro porque o interesse principal era ser presidente do Governo mas falhou”.

Já antes, o vice-presidente do executivo qualificou o deputado socialista à Assembleia da República Carlos Pereira como “o verdadeiro líder do PS-Madeira”, elogiando a intervenção daquele parlamentar, designadamente por ter ajudado “a fazer a ponte” com o ministro da Economia e permitir que as empresas madeirenses tenham acesso ao financiamento do Banco de Fomento.

Por outro lado, Calado refutou as críticas da bancada socialista de falta de solidariedade do Governo Regional em relação às autarquias que não são controladas pelo PSD e disse que tal acusação deve ser imputada ao PS. Dirigindo-se especificamente a Victor Freitas, o governante afirmou que “é preciso ter lata” e uma “vergonha” falar de falta de solidariedade, quando é o Governo da República do PS quem recusa dar o aval para um empréstimo de 458 milhões de euros que o Governo Regional contraiu para lidar com a pandemia.