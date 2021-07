Desentendimento com Ivo Veira deve ditar saída de Bruno Alves do Famalicão

Um alegado desentendimento entre o treinador madeirense Ivo Vieira e o experiente defesa central Bruno Alves poderá ditar a saída do recente reforço da equipa do FC Famalicão, poucas semanas após ter assinado contrato com o clube da I Liga.

De acordo com o jornal desportivo Record, o treinador de 45 anos que já liderou as duas equipas madeirenses na I Liga, Marítimo e Nacional, entre outros clubes, e que na época passada regressou a meio da competição a Portugal, após uma experiência na Arábia Saudita teve uma desavença com o futebolista de 39 anos (completa 40 em Novembro) e que além da carreira no FC Porto já representou clubes na Grécia, Rússia, Turquia, Escócia e mais recentemente em Itália.

Bruno Alves era tido como o garante da 'fortaleza' da defesa do Famalicão, que na época passada sofreu 48 golos, a quinta pior defesa, apesar de ter alcançado um folgado 9.º lugar na competição, com 40 pontos.

Ivo Vieira chegou ao clube em Março deste ano, quando os famalicenses ocupavam o penúltimo lugar com 12 jornadas por disputar e já tendo tido outros dois técnicos. Conseguiu, por isso, recuperar a equipa que fez mais pontos do que nos outros 22 jogos.

O jogador tinha assinado um contrato válido por duas épocas há 19 dias (2 de Julho). Ainda não há uma confirmação oficial do clube.

O FC Famalicão tem daqui por três dias, a 24 de Julho, o primeiro jogo da época para a Allianz Cup (Taça da Liga), no terreno do Feirense.