CDU faz queixa na CNE devido a "chantagem" em Água de Pena

A CDU formalizou uma queixa junto da Comissão Nacional de Eleições contra o que acusam ser "procedimentos de chantagem desencadeados pela Junta de Freguesia de Água de Pena, designadamente, através do presidente daquela Junta de Freguesia do Concelho de Machico".

De acordo com o comunicado da CDU Madeira, "o pedido de intervenção urgente por parte da CDU junto da Comissão Nacional de Eleições resulta do conhecimento directo de procedimentos irregulares por parte do presidente da Junta de Freguesia de Água de Pena em relação a cidadãos residentes naquela freguesia que se candidatam às próximas Eleições Autárquicas em candidaturas opostas ao PS, que até agora teve maioria naquela freguesia".

"Nomeadamente, alguns dos candidatos da CDU, que já formalizaram os seus requerimentos de 'Certidão de Eleitor' junto daquela Junta de Freguesia indispensáveis ao processo eleitoral, foram alvo de chantagem pessoal verbalizada pelo presidente da Junta de Freguesia. Através de contacto telefónico, candidatos da CDU foram chantageados e alvo de ameaças de retaliação de corte de eventuais apoios sociais proporcionados pela Junta de Freguesia caso aqueles cidadãos persistam em se apresentar como candidatos por outras forças políticas", lê-se na mesma nota de imprensa.

A CDU conclui: "Por se tratar de uma prática antidemocrática e de uma violação grosseira dos deveres de isenção e equidistância institucional a que está obrigada a Junta de Freguesia no tratamento das diferentes organizações políticas e das opções de cada cidadão, perante todas as expressões de intolerância política e face às formas de chantagem que estão a ser praticadas no Concelho de Machico, a CDU apela à urgente intervenção da Comissão Nacional de Eleições para que seja reposta a normalidade da preparação das próximas Eleições Autárquicas".