Unicef e Vodacom doam hoje material de proteção para mais de 100 mil crianças em Moçambique

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a operadora Vodacom vão doar hoje material de higiene e proteção contra a covid-19 para mais de 100 mil crianças em Moçambique, indica uma nota da entidade.

"Esta doação acontece no contexto da terceira vaga da COVID-19 e reflete os esforços conjuntos do UNICEF e o setor privado, especificamente a Vodacom", refere o Unicef na nota de imprensa.

O apoio, que inclui 1.100 ´kits´ de higiene, 220 mil máscaras e 1.100 baldes, será entregue ao Ministério da Educação na capital moçambicana e vai beneficiar alunos e professores de escolas de quatro pontos: províncias de Maputo, Tete, Inhambane e cidade de Maputo.

"A cerimónia de entrega visa mobilizar outros parceiros da sociedade civil e do setor privado, para se juntarem aos esforços do UNICEF, como da Vodacom, para sensibilizar as crianças e o público em geral sobre a importância de respeitar as medidas de prevenção da covid-19 nas escolas, especialmente no contexto atual da sua terceira vaga, exacerbada pela variante Delta", acrescenta-se na nota.

Desde o anúncio do primeiro caso, em março do último ano, Moçambique conta com mais de 1.130 óbitos devido a covid-19 e mais de 100.000 infeções, segundo as últimas atualizações.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 4,1 milhões de mortos em todo o mundo, entre mais de 190 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.