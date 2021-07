João Paulo Luis defende mais apoio para os idosos

A requalificação da antiga Escola de São Jorge e sua transformação em Lar de Idosos - medida enquadrada no plano de implementação da rede regional de cuidados continuados integrados - foi um dos temas abordados no encontro de trabalho entre o candidato do PSD à Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís e o vice-presidente do Governo Regional e Assuntos Parlamentares, Pedro Calado.

O concurso público da obra já foi lançado e o candidato assume a empreitada como uma boa oportunidade para melhorar as respostas sociais e garantir mais emprego e fixação de mais residentes em Santana, uma das bandeiras da candidatura do PSD no concelho.

João Paulo Luís está igualmente preocupado com instalações habitacionais junto do Farol em São Jorge, que serão a breve trecho património da Região. Estas instalações serão colocadas à disposição da população como resposta às carências habitacionais sentidas.

A descentralização de serviços públicos foi outro dos temas abordados e o candidato propôs à Câmara Municipal de Santana uma extensão, no concelho, da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Já sobre o Orçamento Participativo para 2022, o partido destaca a contínua procura da satisfação das necessidades da população, sendo que a verba afecta a esta iniciativa será alvo de revisão.