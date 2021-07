Trânsito descomplicado neste início de terça-feira

Bom dia.

Há muitos carros na estrada na manhã desta terça-feira, 20 de Julho, mas o trânsito flui até agora, sem congestionamento.

Convém dar atenção aos acessos mais concorridos à cidade do Funchal, que apresentar as suas habituais zonas de abrandamento. Exceptuando estes locais, os veículos movem-se com a cadência normal de uma manhã de dia útil.

Foto Via Litoral



Na Via Rápida é possível observar uma concentração de veículos na Ponte do Ribeiro Seco, e na Boa Nova e Túnel do Jardim Botânico, zona que se encontra no ‘laranja’.

O alerta vai, também, para algumas zonas ‘vermelhas’ no Funchal, principalmente junto às principais ribeiras da cidade.

Foto Google Maps



Conduza preventivamente, respeitando os limites de velocidade e distâncias de segurança, e com atenção às potenciais alterações neste quadro de trânsito da manhã desta terça-feira.