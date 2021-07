João Paulo Luís defende maior valorização das instituições desportivas de Santana

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís, reuniu com as colectividades desportivas locais para apresentar novas soluções, de forma a garantir que a afirmação do desporto em Santana ganhe outra expressão, concretamente através do maior envolvimento e formação dos mais jovens.

As instituições ouvidas denunciam que as novas gerações não se sentem motivadas a participar na oferta desportiva que é disponibilizada, uma tendência preocupante, na medida em que coloca em causa a continuidade de algumas modalidades e o futuro dos próprios clubes e associações locais.

Mais uma vez, temos aqui o exemplo da falta de atenção e da resposta que devia ter sido dada, atempadamente e por parte do Executivo Municipal, a estas entidades, tanto mais quando sabemos que estas lutam, diariamente, por dar mais vida ao concelho de Santana, através da prática desportiva mas, também, de actividades sociais, culturais e recreativas que não souberam ser devidamente reconhecidas e apoiadas. João Paulo Luís, candidato do PSD, à Câmara Municipal de Santana

O candidato defende uma estratégia de valorização das instituições, que crie condições para torná-las mais atractivas e aliciantes aos olhos dos jovens atletas e muito mais preparadas para garantir que estes sejam integrados nos campeonatos regionais, nacionais e internacionais.

É essencial, vinca João Paulo Luís, que Santana aposte “na captação, na formação e no devido reconhecimento dos seus atletas e de todos os agentes desportivos locais”, não só como forma de dinamizar a prática desportiva no concelho mas, também, como meio de manter estas entidades a funcionar, criando programas de ocupação que, abrangendo os mais jovens, também se alarguem e abranjam, do ponto de vista social e recreativo, outras faixas etárias, promovendo-se, neste sentido, uma estratégia para o envelhecimento activo da população.