Madeira Pride desafia a criação de uma obra de arte sob o mote 'Nem discrição, nem discriminação!'

Uma vez que a actual situação pandémica não permite a concretização do Arraial do Orgulho LGBTQI+, a Comissão Organizadora do Madeira Pride lança um repto à comunidade e aliados para a criação de um "objecto artístico, em formato de artes plásticas e/ou visuais", inspirado no mote deste ano - 'Nem discrição, nem discriminação!'.

O objectivo é realizar uma exposição na semana de 9 a 15 de Outubro, para celebrar o Madeira Pride 2021.

A organização informa que o concurso decorre até 30 de Julho e destina-se a maiores de 18 anos residentes na Região Autónoma da Madeira, que se sintam parte da comunidade e promovam o respeito pelos Direitos Humanos, em particular os direitos LGBTIQ+. Jovens entre os 14 e os 18 anos podem participar no concurso desde que previamente autorizados pelo seu representante legal. A inscrição é feita com o preenchimento de formulário e envio de portfólio, com pelo menos três obras artísticas, para o e-mail [email protected]

Os seleccionados serão comunicados pela organização no dia 3 de Agosto, dispondo até ao dia 20 de Setembro para elaborar e entregar a sua participação. Os artistas podem colocar um valor na sua obra e fazer a venda no final da exposição, recebendo, ainda, uma contribuição monetária pela sua apresentação.