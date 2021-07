Andebolista João Ferraz é Olímpico

O andebolista internacional madeirense, João Miguel Ferraz, está na lista final do seleccionador nacional Paulo Jorge Pereira, para representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

O maior evento desportivo do Mundo tem início já no próximo dia 23 de Julho, com Portugal a fazer a sua estreia no torneio Olímpico no dia 24 pelas 11h30 frente ao Egito.

João Miguel Ferraz tem 31 anos, e representa actualmente o Aarau da Suíça onde cumpre a segunda temporada.

Como internacional na equipa A de Portugal, regista a presença no Mundial de 2021 e outra no Europeu de 2020.

Relembremos que, no andebol, já estavam apurados a dupla de árbitros, Duarte Santos e Ricardo Fonseca, o técnico-adjunto de Portugal e técnico do Madeira Andebol SAD, Paulo Fidalgo, bem como a andebolista Lívia Ventura, que alinha com as cores do Madeira Andebol SAD e que vai representar o Brasil neste evento.