PSD assume compromisso de apoio ao investimento em Santa Cruz

O grupo parlamentar do PSD contestou, hoje, a "falta de visão" em termos de apoio ao investimento do actual executivo municipal de Santa Cruz.

Numa visita à Empresa António Nóbrega, Limitada e Madeira Cash, no âmbito das Jornadas Locais, o deputado social-democrata e candidato do PSD à Câmara Municipal, Brício Araújo, lembrou que "este é um dos grandes empregadores de Santa Cruz, enraizado há muito tempo no concelho, de onde é natural, sendo o exemplo de investimento que deve ser apoiado pelo município".

Não obstante, diz sentir que "não existe por parte do executivo camarário JPP uma atenção ao investimento no concelho de Santa Cruz". "Há empresários que acabam por investir por ser o seu concelho", mas "o apoio da Câmara não é o suficiente", acrescenta.

Brício Araújo entende que o investimento é "absolutamente fundamental" para gerar emprego, sobretudo num concelho "com muitos jovens" e que "regista um dos maiores aumentos na taxa de desemprego".

O social-democrata assume, por isso, o compromisso de apoiar o investimento em Santa Cruz.