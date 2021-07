Treinador do Marítimo garante que "objectivos foram cumpridos" no estágio

O treinador Júlio Velázquez disse hoje que os objectivos do Marítimo no estágio realizado em Lousada "foram cumpridos", em declarações à televisão do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Foi um período muito bom e sem dúvida nenhuma os objectivos foram cumpridos e estamos no processo normal", sublinhou o técnico espanhol, que transita da época passada.

Júlio Velázquez classificou o período de estágio como "muito positivo", onde sublinhou a implementação de novas dinâmicas e rotinas dentro daquele que será o modelo de jogo dos 'verde rubros' para a temporada 2021/22.

O estágio do Marítimo no norte do país teve início em 11 de julho e terminou hoje, com quatro jogos de preparação, com triunfos diante do Sporting de Braga B (3-0), Varzim (4-0), Vizela (1-0) e uma derrota na partida que aconteceu esta manhã frente ao Paços de Ferreira (2-1).

"Estou muito satisfeito com o grupo que estamos formando e da união que estou percebendo que há dentro deste grupo e, da sinergia entre os diferentes elementos que pertencem ao Marítimo", frisou ainda o timoneiro de 39 anos.

Os 'leões do Almirante Reis' despedem-se esta tarde de Lousada rumo à Madeira, com o objetivo de iniciar a preparação para o primeiro jogo oficial da época, diante do Boavista para a Taça da Liga, domingo, às 18 horas, no Estádio do Marítimo.

Para o campeonato, os madeirenses voltam a dar o pontapé de saída dentro de portas, recebendo o Sporting de Braga na primeira jornada, em 07 de Agosto, às 20h30.