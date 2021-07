Nacional divulga programa para o estágio em Penafiel

O Nacional, equipa despromovida à II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o programa para o estágio que vai realizar em Penafiel, entre os sexta-feira e 21 de julho.

O estágio de seis dias vai contemplar quatro partidas de preparação, com o primeiro a ter lugar no sábado, diante do Sporting de Braga B, a disputar-se em Freamunde.

Seguir-se-á, no domingo, um embate com o Boavista, no Estádio do Bessa, no Porto, às 18:00.

Na terça-feira, os madeirenses vão enfrentar o Leixões, em Matosinhos, a partir das 19:30.

O estágio termina em 21 de julho, dia em que está previsto um derradeiro jogo particular, frente ao Pevidém, em Freamunde, que antecede o regresso à Madeira.

O Nacional vai ter o primeiro jogo oficial no dia 25, frente ao primodivisionário Estoril Praia, no Estádio da Madeira, às 18:00, a contar para a primeira fase da Taça da Liga.