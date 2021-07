Sporting estagia no Algarve com 29 jogadores enquanto espera pelos internacionais

A equipa de futebol do Sporting já está no Algarve, onde vai realizar o estágio de pré-época, com 29 jogadores convocados pelo treinador Rúben Amorim, entre eles os reforços Ricardo Esgaio, Rúben Vinagre e Gonçalo Esteves.

Além das novas contratações, integram a comitiva todos os jovens jogadores da formação que têm vindo a trabalhar com o plantel principal ao longo das últimas semanas, casos de Rodrigo Fernandes, Flávio Nazinho, Dário Essugo ou Tiago Ferreira, além do médio Bruno Paz e do moçambicano Geny Catamo, que na época passada jogou nas equipas B e de sub-23.

Da comitiva ainda não constam os internacionais portugueses Nuno Mendes, Palhinha e Pedro Gonçalves, bem como Sebastian Coates e Gonzalo Plata, depois de terem estado ao serviço do Uruguai e Equador, respetivamente, na Copa América, que se vão juntar aos companheiros no decorrer do estágio do campeão nacional.

Lista de convocados do Sporting para o estágio no Algarve:

Guarda-redes: Adán, Luís Maximiano, André Paulo e Diego Calai.

Defesas: Ricardo Esgaio, Porro, Gonçalo Esteves, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Neto, Feddal, Matheus Reis, Antunes, Rúben Vinagre, Flávio Nazinho.

Médios: Rodrigo Fernandes, Bruno Paz, Dário Essugo, Daniel Bragança e Matheus Nunes.

Avançados: Tabata, Tiago Ferreira, Jovane, Joelson, Nuno Santos, Paulinho, Geny Catamo, Tiago Tomás e Pedro Marques.