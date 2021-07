Nacional perde com Sporting de Braga B no primeiro teste em período de estágio

O Nacional, equipa despromovida esta época à II Liga portuguesa de futebol, perdeu hoje com o Sporting de Braga B, por 1-0, no seu primeiro jogo-treino integrado no estágio que decorre em Penafiel.

Num jogo disputado em Freamunde, um golo de Macedo, aos 28 minutos, foi o suficiente para os bracarenses, equipa da zona norte da Liga 3, se superiorizarem ao conjunto insular.

O Nacional está a estagiar em Penafiel até quarta-feira, estando agendado novo jogo de preparação para domingo frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, a partir das 18:00.

Ainda antes do regresso à Madeira, está previsto um novo teste, na quarta-feira, pelas 10:00 frente ao Pevidém.