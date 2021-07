Plantel do Marítimo vacinado em Lousada

O plantel do Marítimo foi imunizado para a covid-19, em Lousada, local onde se encontra a realizar o estágio de pré-época, anunciou hoje o clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol.

Além dos 23 jogadores, foi também vacinada a equipa técnica e demais staff do clube insular no Centro de Vacinação de Lousada.

Os 'leões do Almirante Reis' encontram-se no norte do país até 20 de julho no estágio de pré-temporada, com três partidas ainda por disputar.

Após a vitória diante do Braga B, por 3-0, o Marítimo defronta na quinta-feira o Varzim, no Estádio Municipal de Lousada, às 17:30.

Jogadores do Nacional da Madeira já foram vacinados A prioridade será dada às equipas profissionais, seguindo-se as amadoras que competem a nível nacional. Para o fim ficam as equipas que competem somente a nível regional

Na Madeira, a vacinação contra a covid-19 na área do desporto começou a ser efetuada aos atletas profissionais e vai abranger participantes nas competições regionais, disse hoje o secretário regional da Educação e Desporto.

Entre os atletas inoculados estavam os desportistas do Clube Desportivo Nacional, refere a nota divulgada pela secretaria da Saúde e Proteção Civil.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.053.041 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.182 pessoas e foram registados 916.559 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.