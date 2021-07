Prisão preventiva para suspeito de matar a irmã no Arco da Calheta

O homem suspeito de matar a irmã, no Arco da Calheta, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Isso mesmo foi determinado, há pouco, depois de ter sido presente a um juiz, esta manhã, no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal.

O suspeito tem 44 anos de idade e ficou indiciado por homicídio simples.

Suspeito de matar irmã no Arco da Calheta deu entrada no tribunal, veja o vídeo O homem suspeito de matar a irmã, com golpes de faca, no Arco da Calheta, já deu entrada no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal. O suspeito chegou acompanhado pela PSP.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o suspeito deu entrada no tribunal acompanhado pela Polícia de Segurança Pública, que até agora tem realizado todas as diligências. O homem foi detido no dia do crime, domingo, nas imediações do local onde se deu o crime, sem oferecer resistência às autoridades.

A irmã, de 40 anos, morreu na sequência de golpes de faca, tendo entrado em paragem cardio-respirátoria no interior da habitação. Os Bombeiros Voluntários da Calheta estiveram no local, bem como a EMIR. Foram realizadas manobras de reanimação durante cerca de 1 hora, mas o óbito viria a ser declarado no local.