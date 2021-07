CMF organiza ‘Funchal Urban Conference’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai dinamizar o evento ‘Funchal Urban Conference’, uma exposição que reúne os trabalhos do Departamento de Ordenamento do Território (DOT), que resumem os resultados do novo PDM – Plano DireCtor Municipal do Funchal e do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, aprovados neste último mandato.

A iniciativa estará acessível ao público em geral, através do sítio electrónico oficial do evento, a partir de hoje, dia 19 de Julho, prolongando-se pelo período de um ano.

Os interessados poderão, assim, aprofudnar o seu conhecimento sobre as matérias do ordenamento do território da capital madeirense.

"O objectivo é apresentar as conclusões já alcançadas de modo a promover um debate abrangente e inclusivo sobre o planeamento sustentável de uma cidade histórica como o Funchal", refere a organização em comunicado de imprensa.

Recorde-se que, em Abril de 2018, o município assistiu à aprovação da primeira grande revisão do seu Plano Direvtor Municipal acompanhado, em Outubro de 2018, pela aprovação do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável.

"Três anos volvidos, o Departamento do Ordenamento do Território está, deste modo, a dinamizar um evento pioneiro e arrojado, que se trata de uma exposição virtual, intitulada 'Funchal Urban Conference – Sustainable Plannig in an Historical City', utilizando como espaço de fundo, o Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, o mesmo local que acolheu a primeira exposição de apresentação do PDM à data da sua aprovação", acrescenta a mesma nota.

Para além de serem apresentados os resultados já alcançados, está também programada a apresentação da estrutura municipal que tem vindo a suportar e a contribuir para a concretização destes resultados, através do DOT e de todos os serviços integrados.

Face às recentes restrições de saúde pública impostas pela crise pandémica, a exposição foi redesenhada de forma virtual, mantendo um espaço de conferências a individualidades convidadas que têm vindo a destacar-se nas matérias do planeamento urbano, da mobilidade, da reabilitação urbana e acessibilidades.

Toda a exposição é acompanhada por imagens e vídeos dos trabalhos já efectuados no DOT, desde a aprovação do PDM e do PAMUS, acompanhadas pelas explicações dos respectivos dirigentes das divisões orgânicas, afetos às temáticas a apresentar, assim como, por um discurso de apresentação e enquadramento da autoria do vereador Bruno Martins, com o pelouro do Urbanismo na Câmara Municipal do Funchal, e Cristina Pereira, Directora do DOT.