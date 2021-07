CMF investe 91 mil euros na requalificação da Escola de São Martinho

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, visitou, esta semana, a Escola Primária de São Martinho, onde a autarquia está a proceder a obras de requalificação, que compreendem, entre outras, a substituição integral de toda a cobertura em telhado. Na visita, estiveram também o vereador com o pelouro dos Edifícios e Equipamentos na CMF, Rúben Abreu, e Duarte Caldeira, presidente da junta de freguesia local.

“Nesta altura em que decorre a interrupção lectiva para as férias de Verão, a Câmara Municipal do Funchal em linha com o trabalho que tem vindo a realizar todos os anos por esta altura, tem procurado intervir nas escolas do ensino básico da cidade do Funchal, no sentido de melhorar as suas instalações e as infra-estruturas”, começou por referir Miguel Gouveia.

Sobre esta intervenção em particular, explicou que as obras que decorrem na Escola de São Martinho "abrangem a substituição integral de toda a cobertura do edifício, com trabalhos de impermeabilização e de colocação de novas telhas" e também "a construção de novas instalações sanitárias numa das alas da escola”, além da "pintura das salas que apresentavam sinais das infiltrações provocadas pelo mau estado das coberturas”.

A Escola Primária de São Martinho foi inaugurada em 1968 e nunca sofreu uma intervenção desta envergadura ao nível dos telhados, recordou o autarca, enaltecendo o papel desempenhado pelo seu executivo "na conservação do património edificado", promovendo "uma melhor qualidade do ensino e uma maior segurança”.

O presidente da CMF adiantou ainda que, neste momento, estão em curso mais três obras de requalificação nas escolas do concelho, nomeadamente: na Escola do Livramento, na Escola do Arrieiro e na Escola da Cruz de Carvalho.