EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos organiza recolha de alimentos

A EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos (Sede + Polo do Garachico) organizou uma recolha colectiva de alimentos para entregar a famílias carenciadas, um projecto solidário coordenado por quatro professoras - Ana Póvoa, Sofia Aires, Marisa Fernandes e Idalina Diniz - que contou também com a colaboração e da Direcção e restante pessoal docente e não docente da escola.

A recolha foi entregue a Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi que, na vertente solidária apoia famílias carenciadas, tanto de forma individual como em parcerias colaborativas com outras instituições: "Neste sentido e numa decisão conjunta, a escola e a Associação Raquel Lombardi entregaram os bens alimentícios no Centro Comunitário Regional, com o qual a associação tem uma parceria colaborativa. O Centro Comunitário Regional mantém uma relação de proximidade com os seus utentes, conhecendo as suas necessidades e preocupações, e deste modo, fará a entrega dos alimentos recolhidos com seriedade, clareza e transparência, mediante as necessidades dos seus utentes", explica a Associação Raquel Lombardi em comunicado.

"É de louvar este tipo de projectos nas escolas, que valorizam a formação humanizada recomendada para que os alunos , ao longo de sua vida escolar ,desenvolvam princípios solidários para ter responsabilidade e cidadania", escreve ainda a associação.