Miguel Silva Gouveia destaca apoio da CMF ao desporto automóvel

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), acompanhado pela vereadora com o pelouro do desporto, Dina Letra, marcou presença esta manhã, na Estrada do Curral dos Romeiros, para acompanhar a actividade de Co-Drive, desenvolvida pela autarquia em parceria com os pilotos Miguel Nunes e João Paulo da equipa PlayTotal Racing (Skoda Fabia R5 Evo).

Os dois pilotos são os padrinhos dos Torneios Virtuais de Rali que o município do Funchal promoveu durante a pandemia, com o objectivo de “manter uma programação desportiva em segurança, envolvendo os amantes do automobilismo e do desporto electrónico, numa prova competitiva e que oferecia a um dos participantes desses torneios a oportunidade de realizar uma experiência de co-drive”, salientou Miguel Gouveia.

O autarca lembrou ainda que, este ano, “no âmbito dos apoios desportivos e da dinamização da economia local", a CMF apoiou, "com cerca de 40 mil euros", a realização três provas de automobilismo, nomedamente: a edição 2021 do Rali Vinho da Madeira, a Rampa Regional do Monte e ao Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos.

“O Funchal vai continuar a apoiar o desporto automóvel que sempre nos presenteia com classificativas espetáculo e que é, igualmente, bastante apreciado pelos funchalenses, madeirenses, e por todos aqueles que nos visitam”, prometeu o autarca, reforçando que “a CMF sempre trabalhou, tanto em período de confinamento com o conceito de eSports, como também durante a fase de retoma das actividades, para encontrar soluções que permitissem manter vivo o desporto e a competição saudável.”