CMF investe em projecto de residência artística para a inclusão social

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a Centro de Reabilitação da Sagrada Família, está a promover, desde 2020, duas residências artísticas com o Teatro Bolo do Caco e os Camachofones. O objectivo é contribuir para a inclusão pelas artes.

O projecto pretende fornecer aos utentes desta instituição uma formação em artes circenses e musical através de ensaios e oficinas, recorrendo à criação artística para ultrapassar barreiras sociais e preconceitos em relação à deficiência.

O primeiro evento público, no âmbito desta parceria, será realizado no próximo dia 30 de Julho, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O evento será um ensaio aberto musical dirigido pelo projecto Inclusão com (Re)Percussão, com a participação do Grupo de utentes e docentes do Centro de Reabilitação da Sagrada Familia chamado TAMPA e os Camachofones.

O espectáculo terá uma duração de uma hora e tem uma lotação de 40 pessoas. A entrada é livre mediante inscrição do formulário que se encontra disponível no site oficial do Teatro Municipal Baltazar Dias.