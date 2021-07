CMF promove terceira campanha de sensibilização contra abandono animal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, este mês, à terceira campanha de sensibilização contra o abandono animal, intitulada 'Seja diferente, diga NÃO ao abandono', que visa consciencializar a população para não abandonar os seus animais domésticos no Verão, promovendo, ao mesmo tempo, uma adopção responsável.

A CMF revela que recolhe, todos os anos, dezenas de animais, sendo que muitos deles ainda permanecem alojados no canil/gatil do Vasco Gil.

"Nos últimos anos a autarquia tomou uma posição clara no que toca à causa animal, implementado medidas emblemáticas, tais como campanhas para vacinação e adopção, obras no Canil Municipal da Vasco Gil, criação de um Gatil, abertura de um Centro Municipal de Esterilizações ou, ainda, de um novo Abrigo para Animais", sublinha.

Apesar de todos estes esforços, a CMF apela à educação e cidadania por parte dos munícipes, uma vez que os animais errantes são o resultado das pessoas que os abandonam. Nesse sentido, apela ao não abandono e reforça a importância de adoptar em vez de comprar animais.

O executivo considera este assunto como uma prioridade, e até ao momento, a autarquia já investiu 1,5 milhões na Protecção Animal. No entanto, o número de animais abandonados que foram recolhidos no Vasco Gil continua a ser muito elevado: em 2019, foram recolhidos 727 animais no canil/gatil, em 2020 foram 591 e, no primeiro semestre de 2021, contabilizaram-se 292.

A edilidade incentiva, assim, a população a fazer uma visita ao Canil/Gatil Municipal do Funchal, situado no Sítio do Vasco Gil, Santo António, para ficar a conhecer a realidade daquele espaço municipal, e a passar um bom momento com os nossos amigos de quatro patas, com a temática da adopção responsável sempre subjacente.