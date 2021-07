Albuquerque enaltece colaboração do Aeródromo do Porto Santo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu hoje, de manhã, em audiência de apresentação de cumprimentos de despedida, o Coronel António Nunes, comandante do Aeródromo de Manobra N.º 3, localizado no Porto Santo.

O governante fez questão de agradecer a colaboração prestada por aquela unidade, "ainda mais presente nesta situação de pandemia" - nomeadamente através do transporte de vacinas contra a covid-19 para o Porto Santo - além do "exemplar sentido de missão" revelado, na sua comissão de serviço, pelo comandante.

Miguel Albuquerque destacou ainda a importância da evacuação de cidadãos porto-santenses para a Madeira, por motivos de saúde, nos meios aéreos ao serviço naquele aeródromo, a par de outras missões "de grande importância para a população local".

Sublinhou ainda a "importância geoestratégica" de um aeródromo com as caraterísticas do actual, lembrando que "importa manter uma presença activa de Portugal nesta área do Atlântico".

A passagem de comando do Aeródromo de Manobra N.º 3 ocorrerá a 29 de Julho, no aeródromo porto-santense.