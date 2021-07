Greve provoca 4 cancelamentos e alguns atrasos no Aeroporto da Madeira

Na manhã deste sábado, marcado pelo início da greve dos técnicos de handling, o Aeroporto da Madeira contou com o cancelamento de quatro voos da TAP. Foram cancelados o TP 1685 e o TP 1697, oriundos de Lisboa e com suposta chegada à Madeira às 10h20 e às 11h45, e os TP 1692 e TP 1696, que deveriam partir de Santa Cruz, em direcção a Lisboa, às 11h05 e 12h35, respectivamente.

Exceptuando estes constrangimentos, que se prendem com a paralisação quase total dos trabalhadores da Groundforce no principal aeroporto português, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a operação para a Madeira decorre com a normalidade possível. A adesão à greve no Aeroporto da Madeira está a ser residual.

Já o Aeroporto do Porto Santo está a registar prolongados atrasos. O primeiro voo com aterragem no aeroporto da ‘Ilha Dourada’ do dia de hoje, o Binter que liga as duas ilhas do arquipélago madeirense, chegou sem qualquer atraso. Porém, os voos da TAP (TP 1739 Lisboa-Porto Santo) e SATA (S4 6451 Lisboa-Porto Santo), apresentam ambos grande demora. O TP 1739 que devia ter aterrado no Porto Santo às 10h20 acaba de aterrar, às 14h45, enquanto o S4 6451 tem um atraso previsto de duas horas, esperando-se a sua chegada às 17h30.

A greve convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) teve início às 0 horas deste sábado e termina, a sua primeira ronda, às 24 horas de domingo. Regressa a 31 de Julho e prolonga-se até 2 de Agosto. As greves estão previstas até ao final de Outubro, ou até estar regularizada a situação dos salários em atraso aos trabalhadores da SPdH (Groundforce).