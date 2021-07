Miguel Brito promete reabilitar bairro social no Porto Santo

O candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, prometeu hoje que, caso vença as eleições autárquicas, avançará a obra de requalificação do bairro camarário no Campo de Baixo.

Uma nota de imprensa do PS informa que o representante socialista e a sua equipa visitaram este fim-de-semana o referido bairro camarário, onde “verificaram os problemas com que se deparam os moradores”. Perante tal cenário, Miguel Brito comprometeu-se a elaborar um estudo das necessidades de intervenção e renovação das infraestruturas, numa operação integrada na requalificação urbana que deseja para a ilha do Porto Santo.

O candidato entende que a autarquia tem de ter uma resposta social às necessidades das pessoas em matéria de habitação, através de um programa de requalificação que possa apoiar reparações de telhados, janelas, portas e também no interior da habitação e nos respectivos acessos. Acha mesmo que estes trabalhos de requalificação devem ser assegurados pelo comércio e empresários estabelecidos no Porto Santo, no que pode contribuir para a dinamização do comércio local na área da construção civil.

O PS informa que o Parque Habitacional da Câmara Municipal do Porto Santo no Campo de Baixo é constituído por 32 fogos de habitação social de tipologia diversa e necessita de intervenção no edificado, tanto interior, como exterior, reparações diversas em portas, entre outras acções de manutenção, melhoramento de acessos interiores, adaptados a moradores com mobilidade condicionada, iluminação pública interior e exterior adequada e instalação de sistema de prevenção de incêndio e outras intervenções que venham a ser identificadas pelos técnicos.