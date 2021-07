Operadores estrangeiros promovem campos de Golf da Madeira e Porto Santo

Uma equipa da Associação de Promoção da Madeira (APM) visitou o Porto Santo, acompanhada por oito jornalistas e agentes de promoção de vários países para conhecer e divulgar o produto do Golf.

Madalena Andrade, da APM afirmou ao DIARIO: “No âmbito da promoção de Golf durante o ano de 2021, uma agência que faz parceria connosco, que promove este produto do golf na Europa e também em outros sítios. Basicamente vieram oito operadores para conhecer o golf tanto no Porto Santo, como os restantes campos na ilha da Madeira (Palheiro Golf e O Clube de Golf do Santo da Serra), que fazem parceria com a APM”, disse.

Madalena Andrade disse ainda: “Durante estes dias o horário tem sido intenso, mas, basicamente e o intuito no final desta viagem ao Porto Santo, é que conheçam melhor o destino, o produto em causa, e promovam assim muito melhor os pacotes”, para a modalidade desportiva em causa.