Gualberto Fernandes promete apoios aos agricultores da Ponta do Sol

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Gualberto Fernandes, garantiu, nesta segunda-feira, 19 de Julho, que "os apoios à agricultura e a criação de melhores condições para quem trabalha nesta actividade são prioridades da sua candidatura".

Prioridades estas que resultam da auscultação do sector que, segundo o mesmo, "precisa, urgentemente, de mais meios e recursos".

Neste contexto critica também a actuação do actual executivo:

Nos últimos quatro anos, a Câmara Municipal da Ponta do Sol pouco ou nada fez para apoiar os trabalhadores do concelho e, em especial, os que se dedicam à agricultura.

É, pois, esta "tendência" que a candidatura PSD/CDS se propõe a mudar.

"A construção dos caminhos agrícolas que continuam a faltar, por exemplo, nos Canhas, no Monte e na Lombada, entre outros locais, como vai também garantir a construção de tanques de rega, a recuperação de levadas e veredas agrícolas e o maior acompanhamento dos serviços aos agricultores da Ponta do Sol" foram algumas das promessas deixadas por Gualberto Fernandes.

O candidato sublinhou, ainda, a importância da aposta neste sector para a fixação dos mais jovens no município e enalteceu o trabalho dos agricultores da Ponta do Sol, que nunca pararam "para que os produtos pudessem chegar às nossas mesas", mesmo enfrentando sérias "dificuldades, do ponto de vista do seu escoamento, para as grandes superfícies e para as unidades hoteleiras" durante o confinamento.