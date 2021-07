João Fernandes é reforço do Madeira SAD

João Fernandes, internacional Sub-21, e que na época passada representou o ABC de Braga é o primeiro reforço do AM Madeira Andebol SAD para a temporada de 2021/2022. Natural de Fafe, trata-se de um andebolista com 24 anos e que faz quer a posição de lateral direito ou lateral esquerdo.

Esta novidade que o DIÁRIO apresenta em primeira mão surgem numa altura de grande contenção por parte da estrutura madeirense, com a sua administração a apostar acima de tudo na continuidade da esmagadora maioria dos andebolistas que já vestiam a camisola da equipa comandada pelo técnico Paulo Fidalgo na época passada e anteriores.

Nesse sentido, o Madeira SAD renovou com os andebolistas, Radule Radulovic, Hugo Freitas, João Miranda, Nuno Reis, Daniel Santos, Nuno Silva, Pedro Peneda, Elias António, Eldin Vrazalica, João Gomes e Martin Ferraz. Também darão continuidade neste projecto os jovens Gustavo Miers do CD Bartolomeu Perestrelo, Marco Pestana e Galvão Fernandes do CE Levada e João Macedo do CS Marítimo ou seja, toda a estrutura da época passada expecto, Elledy Semedo que tal como anunciamos na nossa edição online deverá dar continuidade à sua carreira fora de Portugal.

O Madeira Andebol SAD regressa aos trabalhos no próximo dia 9 de Agosto com os habituais exames médicos.