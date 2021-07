Ponta do Sol quer integrar programa nacional de apoio à habitação

Teve lugar esta sexta-feira, dia 16 de Julho, no Auditório do Centro Cultural John dos Passos, a apresentação pública da avaliação da execução do Plano Local de Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças da CPCJ Ponta do Sol, que contou com a presença da presidente da Câmara, Célia Pessegueiro.

"No nosso concelho, um problema que afecta algumas famílias é a habitação", sublinhou a autarca durante a tua intervenção, anunciando que o seu executivo está "a trabalhar para que haja condições para garantir que todo o agregado familiar possa ter o seu espaço e condições”, através da integração do município no projecto '1.ª Direito', um programa nacional de apoio à habitação destinado às famílias carenciadas.

Durante o seu discurso, aludiu também aos "vários programas" desenvoldifod, neste âmbito, pela Câmara Municipal da Ponta do Sol.

"O nível social, da habitação e da educação, são pilares estratégicos desta governação, que tem como objetivo criar condições para que as crianças e jovens não estejam tão expostas às problemáticas identificadas neste Plano: violência doméstica, absentismo escolar e álcool", vincou, lembrando também que "diversas iniciativas do município, em concertação com as Associações locais, quer desportivas, quer as culturais, têm em vista integrar os jovens em actividades potenciadoras do bem-estar". É o caso do campo de férias organizado pela Câmara em colaboração com a Associação Desportiva Pontassolense, apontou.

Na área da Educação destacou ainda o apoio dado através da disponibilização de manuais escolares até o 12.º ano, bem como a disponibilização de tablets e Internet durante a pandemia.