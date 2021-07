Helena Freitas promete investimento nos parques infantis

A candidata do PS-Madeira à presidência da Câmara Municipal de São Vicente critica o que considera ser “desmazelo” do executivo liderado por José António Garcês, na manutenção do parque infantil na vila de São Vicente. Assim, caso seja eleita, vinca que irá investir na manutenção dos parques infantis.

Não é admissível que a autarquia não cumpra o seu papel e deixe este espaço para fruição das famílias num estado lamentável, sem manutenção e sem condições de segurança para as nossas crianças. A segurança dos mais novos têm de estar sempre em primeiro lugar. Helena Freitas, candidata do PS-Madeira à CM São Vicente

A candidata atesta que, se São Vicente quer combater o despovoamento, tem de apostar em espaços para as famílias. Questiona, assim, as “prioridades invertidas” do executivo: “Será que numa verba de mais de 7 milhões de euros que a Câmara tem no orçamento para este ano não há espaço para assegurar a manutenção e criação de segurança neste parque infantil?”

O projecto da candidatura de Helena Freitas à presidência da Câmara Municipal de São Vicente aponta como prioridades no domínio do lazer um reforço na criação de mais parques infantis e de áreas de lazer, arranjos urbanísticos e a criação de ciclovias e passeios.