207 mil dormidas em Maio dão alento mas não chegam

"As estimativas referentes a maio de 2021 revelam que 52,8% dos estabelecimentos do alojamento turístico da RAM registaram movimento de hóspedes (61,3% da capacidade do alojamento turístico total) neste mês", informa a Direcção Regional de Estatística da Madeira nos resultados preliminares divulgados esta manhã. Estas unidades acomodaram quase 50 mil hóspedes que geraram perto de 207 mil dormidas.

"Analisando por segmento, verifica-se que o turismo no espaço rural foi o que apresentou a maior percentagem de estabelecimentos do seu segmento com movimento de hóspedes (73,0%), seguido da hotelaria com 60,8% e do alojamento local com 51,5%", acrescenta a DREM.

"No mês de Maio de 2021, estimou-se um total de 206,9 mil dormidas no alojamento turístico, traduzindo um acréscimo bastante expressivo de 3.992,8% em comparação com o mês homólogo (mês cujo movimento de hóspedes foi residual devido às medidas restritivas de controlo da pandemia)", recorda. "Apesar deste aumento, o número de dormidas em Maio de 2021 não chegou a 30% do valor das dormidas de 2019 no referido mês", assinala.

"De sublinhar que excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico apresentaram um acréscimo de 5.782,5% relativamente a Maio de 2020, superior ao observado no país, que foi de 687,7%", aponta como ponto positivo, sinal de que o alojamento turístico está numa franca recuperação.

Além disso, "os proveitos totais e os de aposento também apresentaram crescimentos bastante expressivos, de 13.725,6% e 9.180,3%, fixando-se nos 11,1 e 7,1 milhões de euros, respetivamente", frisa a autoridade estatística regional, que compara com Maio de 2019, que, "pela mesma ordem, os proveitos totais e de aposento rondaram os 38,5 e os 25,6 milhões de euros. No país, no mês em referência, os proveitos totais e de aposento observaram variações positivas de 1.213,7% e 1.009,1%, respectivamente".

Por fim, o acumulado: "De Janeiro a Maio de 2021, as dormidas no total do alojamento turístico na Região registaram um decréscimo de 59,2% comparativamente ao período homólogo, rondando os 592,9 milhares." Recorde-se que Janeiro, Fevereiro e até meados de Março de 2020, o sector vivia ainda dias normais.