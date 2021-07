520 mil euros recuperam zonas de lazer

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas esteve hoje no Miradouro da Boca dos Namorados, na freguesia do Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos onde anunciou a recuperação daquele espaço.

Segundo anunciou Susana Prada, o Governo Regional para proporcionar melhores condições à população está a investir 520 mil euros na recuperação de várias zonas de lazer.

“Ao todo já estão recuperados 11 zonas de lazer em espaço florestal e serão ainda recuperadas mais 4 nos concelhos do Funchal e de Santa Cruz, até setembro”, disse a governante.

Acompanhada pelo presidente do município de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e pelo Presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, a responsável pelo Ambiente adiantou que a recuperação do Miradouro da Boca dos Namorados está orçada em 33 mil euros e irá contemplar a beneficiação das lareiras, coberturas, mesas e bancos em pedra e varandins de proteção.

O Governo Regional tem vindo a investir na recuperação destes espaços que culturalmente são muito importantes para a população madeirense, dotando-os de melhores condições.