Portugueses representaram quase um em cada 3 dormidas em Maio

As estimativas rápidas do Alojamento Turístico na Madeira referentes a Maio de 2021 apontam que a Região recebeu quase 48 mil hóspedes que acumularam quase 207 mil dormidas, sendo que perto de um terço eram residentes em Portugal, o que atesta da importância deste segmento de mercado na actualidade do turismo regional.

Os dados divulgados esta manhã pela Direcção Regional de Estatística da Madeira referem que "em Maio, o número de dormidas quase duplicou relativamente a Abril, embora se mantenha muito abaixo dos valores pré-pandemia".

Assim, "deverão ter dado entrada nos estabelecimentos regionais 47,9 mil hóspedes, que originaram 206,9 mil dormidas, o que corresponde a variações homólogas muito expressivas de +4.850,2% e de +4.035,4%, respectivamente". E justifica estes aumentos exponenciais: "Isto deve-se ao facto de em Maio de 2020, com a pandemia, a actividade turística ter tido muitas restrições, com o número de hóspedes a se fixar então em 968 e as dormidas em cerca de 5 mil."

Contudo, "se se comparar Maio de 2021 com Maio de 2019, as quebras ainda são evidentes, com o número de hóspedes entrados a cair 64,1% e as dormidas, 71,1%", mas cada vez menos expressivos. "Nos primeiros cinco meses do ano 2021, o sector do alojamento turístico na RAM, registou 592,9 mil dormidas (-59,4% do que em igual período de 2020)", exemplifica.

A DREM esclarece que "para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, nos primeiros cinco meses apresentam uma quebra de -64,9%, uma variação mais penalizadora que a verificada a nível nacional (-48,8%)".

Por outro lado, e aqui é que reside o actual momento de alguma recuperação "na Região, as dormidas de residentes em Portugal terão aumentado 2.024,6% relativamente ao mês homólogo, atingindo as 67,2 mil e representando 32,5% do total, enquanto as de residentes no estrangeiro terão crescido 7.484,1% relativamente a Maio de 2020, situando-se em 139,8 mil. Note-se que face a Maio de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de ‑19,1%, enquanto no caso dos residentes no estrangeiro fixou-se nos -77,9%", atesta a ideia inicial.

Por fim, "os hóspedes entrados com residência no País terão sido de 21,9 mil e os residentes no estrangeiro de 26 mil", o que traduzido significa que os portugueses optam por estadias mais curtas (3 a 4 dias) do que os estrangeiros (uma semana ou mais), explicando assim mais do dobro das dormidas nos que chegam de fora de Portugal.

Saliente-se ainda que "mo país, em Maio de 2021, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões dormidas (peso de 61,2%) e os mercados externos com 800,1 mil. Comparando com o mês de Maio de 2019, observaram-se decréscimos de 22,3% nas dormidas de residentes e de 83,8% nas de não residentes", muito mais expressivas, portanto, do que na Região.