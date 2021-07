IPMA emite aviso amarelo para vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o vento na costa sul da Madeira e com duração para pelo menos 24 horas.

Segundo a nota as rajadas soprarão na ordem de 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha.

O aviso já está em vigor, uma vez que é válido entre as 05h36 desta sexta-feira e as 9h00 de amanhã. sábado.

A Capitania do Porto do Funchal já havia emitido um aviso de vento forte.

Refira-se que hoje as previsões apontam para que a radiação do raios ultravioletas estejam nos 9 na Madeira e 8 no Porto Santo, inserindo-se no índice 'Muito Elevado' (o máximo é 11) e aos quais se deve ter alguns cuidados. Tais como utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.