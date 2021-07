Candidato do PS diz que Porto Santo é "vítima do clientelismo social-democrata"

O candidato do PS Madeira à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo critica a postura assistencialista com objectivos puramente eleitoralistas seguida pelo actual executivo camarário bem como a postura demagógica do candidato do PSD que promete aquilo que o seu partido poderia ter feito e não fez, no último mandato.

Miguel Brito faz um diagnóstico negativo do modelo de política social seguido no concelho, que "conduziu a uma realidade de desigualdade de oportunidades e fraca garantia de uma qualidade de vida condigna para os porto-santenses".

O candidato aponta que esta prática foi desenvolvida durante décadas como um entrave ao desenvolvimento da ilha. “O clientelismo é o motor de uma máquina partidária que em nada beneficia a população do Porto Santo”, refere.

Miguel Brito considera que é preciso um novo rumo de políticas e de atitude, discordando da postura demagógica do actual candidato do PSD que “recauchuta promessas antigas, nunca cumpridas pelo anterior executivo da mesma cor partidária.”

Para Miguel Brito, em matéria de desenvolvimento social, o PSD tem vindo a privilegiar, de uma forma muito duvidosa e ao longo de décadas, “respostas provisórias, selectivas, pontuais e eleitoralistas”.

“O dinheiro dos apoios sociais não é uma recompensa pelo voto neste ou naquele partido, nem tão pouco é dinheiro do partido, do executivo ou do presidente. São verbas de todos nós e devem ser distribuídas de forma independente, para quem está em situação de fragilidade e precisa de amparo para conduzir a sua vida", refere Miguel Brito.

Para o candidato do PS o município do Porto Santo deve contribuir para a igualdade de oportunidades e garantir condições de vida dignas e direitos básicos de cidadania da sua população. Por isso, propõe um plano robusto de medidas que se reflicta em apoios que sejam capazes de responder às reais necessidades dos porto-santenses.