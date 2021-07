Atletas do Nacional vacinados contra a covid-19 esta quarta-feira, 14 de Julho

Os atletas madeirenses que participam em competições desportistas nacionais e internacionais dão início ao seu processo de vacinação contra a covid-19, nesta quarta-feira, 14 de Julho, no Centro de Vacinação do Funchal.

A vacinação avança com o Clube Desportivo do Nacional pelas 15h30, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos e o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, estarão presentes no Madeira Tecnopólo para assinalar o momento.