Já pode visitar os jardins do 'Liceu' Jaime Moniz sem sair de casa

A visita virtual aos três principais jardins da Escola Secundária Jaime Moniz já está disponível. Para conhecer os espaços basta aceder ao link: https://www.klapty.com/tour/Qrr0QR8Z3c, onde irá encontrar um Jardim de Plantas Exóticas, Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais, e Jardim de Plantas Indígenas.

O projecto foi desenvolvido por professores da componente técnica e alunos do Curso Técnico de Gestão de Ambiente, tipo 6, da turma CEF61, com a supervisão científica e técnica de Juan Silva, curador do Museu de História Natural do Funchal, que fez a identificação e classificação das plantas que se encontram nos espaços ajardinados.

O visitante, à medida que realiza o percurso virtual, tem acesso a um conjunto de informações, nomeadamente o nome das plantas, e se pretender aprofundar os conhecimentos em relação a uma espécie em especial, tem ainda a possibilidade de consultar a respectiva ficha técnica, onde encontra, para além do nome comum, o nome científico, a origem, curiosidades, entre outras.

A visita foi elaborada utilizando a ferramenta 'Klapty', por forma a dar a conhecer os nossos jardins a toda a comunidade escolar e público em geral. Pode também ser um ponto de partida para posteriormente o visitante poder fazer uma visita presencial, com prévia marcação, de modo a permitir o controlo das visitas.

Todos os trabalhos de implementação, recuperação, renovação e manutenção dos espaços ajardinados estiveram a cargo do grupo de professores e alunos do referido curso e que, no período de férias escolares, há um grupo de funcionários que ficará responsável pela continuidade dos trabalhos de manutenção, até ao início do próximo ano lectivo, onde o novo grupo de alunos do Curso Técnico de Ambiente, tipo 6, dará continuidade aos trabalhos, que já ocorre há 8 anos, o tempo de vigência deste curso na Escola.