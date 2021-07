Medidas que visam um mercado laboral mais inclusivo é resultado da actuação do PS-M

O PS-Madeira regozija-se com o recente anúncio do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado nas comemorações do 2.º aniversário do Centro de Inclusão Social da Madeira, que decorreu esta segunda-feira, 12 de Julho.

Pedro Calado afirmou que o executivo irá integrar 220 pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uma atitude que segundo o PS-M, "surge na sequência da pressão exercida pelo partido, alertando para a necessidade de tornar o mercado laboral mais inclusivo".

O Partido Socialista-Madeira tem vindo a apresentar propostas conducentes a uma sociedade mais inclusiva na Região, em particular no que ao mercado de trabalho diz respeito.

Recentemente, o PS deu entrada no Parlamento madeirense a um projecto de decreto legislativo regional que prevê a contratação, por entidades públicas e privadas, de pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Na ocasião, a deputada Sofia Canha salientava que o Governo da República do PS tem-se preocupado em criar condições para uma sociedade mais inclusiva, elaborando medidas para a sua concretização. Contrariamente, alertava que há dificuldades no mercado regional em integrar pessoas com deficiência, facto que, na sua óptica, poderá ser mitigado com a adoçam, na Madeira, de legislação que vá no sentido de combater as desigualdades e criar um quadro laboral mais inclusivo e equitativo, reduzindo a taxa de desemprego entre estes cidadãos.